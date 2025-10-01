Mo | Katz ' Gaza City quasi accerchiata è ultima opportunità per andarsene'
Tel Aviv, 1 ott. (Adnkronos) - Le truppe israeliane sono prossime al completo accerchiamento della città di Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, aggiungendo che le Idf stanno attualmente conquistando la parte occidentale del corridoio Netzarim, a sud di Gaza City, fino alla costa, "dividendo Gaza in due tra il nord e il sud". "Questo renderà più stretto l'accerchiamento attorno a Gaza City e chiunque la lasci verso sud sarà costretto a passare attraverso i posti di blocco delle Idf", afferma Katz. In precedenza, l'esercito aveva annunciato che la strada costiera Rashid a Gaza sarebbe stata chiusa al traffico in direzione nord verso Gaza City a partire da mezzogiorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: katz - gaza
Katz, 'Hamas liberi gli ostaggi o a Gaza sarà l'inferno'
Gaza, Katz verso realizzazione del piano "Aurora" per deportare 2,2 mln di palestinesi a Rafah, scritto da BCG su studio di Institute for Zionist Strategies
Gaza, emergenza carestia: «Sei persone morte di fame in un giorno». Il ministro israeliano Katz: «Rafforzeremo la sovranità sul Monte del Tempio»
L'operazione a Gaza City delle Idf apre i quotidiani italiani con valutazioni per lo più critiche dell'azione israeliana. Corriere, Repubblica e Stampa mettono l'accento sulle parole del ministro della Difesa Israel Katz in concomitanza con l'inizio dell'offensiva via t - facebook.com Vai su Facebook
La notte di #Gaza City illuminata dalle esplosioni. L’assalto finale dell’esercito israeliano contro #Hamas è cominciato. "La città sta bruciando", dichiara il ministro della Difesa Katz, mentre il premier #Netanyahu dà le cifre dell’esodo in corso. #Tg1 Matteo Alviti - X Vai su X
Katz, ultima occasione per lasciare Gaza city - "Questa è l'ultima occasione per i residenti di Gaza city che lo desiderano di muoversi verso sud e lasciare i terroristi di Hamas isolati nella città, di fronte all'operazione dell'Idf che continua c ... Segnala ansa.it
Israel Katz: «Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia tuti gli ostaggi e si disarma» - Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato la distruzione totale di Gaza City se Hamas non accetterà le condizioni poste da Israele per porre fine al conflitto. Si legge su lettera43.it