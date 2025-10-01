Mo | Gribaudo Pd ' Meloni smetta attaccare Flotilla e inizi a condannare crimini Netanyahu'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "La Flotilla rischia di oscurare una trattativa? Mi pare eccessivo, anzi: questo è il tempo della responsabilità, quella vera. Quel movimento dal basso risponde a questa necessità e a un principio di umanità che per fortuna sopravvive all'inerzia di Governi e politici deboli. Il ministro Salvini e la premier Meloni seguano l'esempio". Così Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, a Tagadà su La7. "Non si deve usare la parola pace a sproposito. Ci sono ministri come Crosetto - prosegue - che parlano con cognizione. Ma Giorgia Meloni deve smettere di attaccare la Flotilla e iniziare a condannare i crimini vergognosi di Netanyahu: riconosca lo Stato di Palestina. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: gribaudo - meloni
Giorgia Meloni ha denunciato pesanti attacchi personali contro di lei. Ma i nomi non ci sono. - facebook.com Vai su Facebook
Secondo Meloni la cosa pericolosa è che ci siano imbarcazioni civili che trasportano aiuti e protestano contro un genocidio. Non che ci sia un paese che sta commettendo un genocidio e che manda droni a colpire imbarcazioni di paesi "alleati" in acque intern - X Vai su X
Mo: Gribaudo (Pd), 'Meloni smetta attaccare Flotilla e inizi a condannare crimini Netanyahu' - Mi pare eccessivo, anzi: questo è il tempo della responsabilità, quella vera. Come scrive iltempo.it
**Mo: Pd-M5S-Avs, 'in Italia anomalia democratica, Meloni si sottrae a Parlamento' - "Apprendiamo che, solo dopo le forti sollecitazioni delle opposizioni e la volontà di bloccare l’Aula in assenza di risposte, il Ministro Tajani è disponibile a rendere com ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it