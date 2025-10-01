Mo | De Monte FI ' Parlamento non si divida su piano Trump'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Il Parlamento non si divida sul piano di pace della Casa Bianca: le minoranze ci pensino bene. C'è una concreta possibilità di finire una guerra che ha prodotto migliaia di vittime da una parte e dall'altra, l'Europa deve sostenerla con determinazione. E' importante che domani alla Camera esca un messaggio di unità". Così la deputata di Forza Italia e vice responsabile del dipartimento Esteri Isabella De Monte. 🔗 Leggi su Iltempo.it

