Mo | Croce Rossa sospende temporaneamente le operazioni nella città di Gaza
Gaza, 1 ott. (Adnkronos) - Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) ha dichiarato di essere stato costretto a sospendere temporaneamente le operazioni a Gaza City e a trasferire il personale a causa dell'escalation delle ostilità. "Il Cicr continuerà a impegnarsi per fornire supporto ai civili di Gaza City, ogniqualvolta le circostanze lo consentano, dai nostri uffici di Deir al-Balah e Rafah, che rimangono pienamente operativi", ha affermato in una nota. 🔗 Leggi su Iltempo.it
