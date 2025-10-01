Mo | Calenda ' sciopero generale? Landini fa solo politica e anche male'
Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Forse lo sciopero generale andrebbe prima chiamato per la fuga di Stellantis dall'Italia, per la chiusura dell'Ilva, per la vendita di Iveco a Tata senza piano industriale e garanzie. Alla fine Landini fa solo politica. E anche male". Così Carlo Calenda sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Mo: Calenda, 'sciopero generale? Landini fa solo politica e anche male' - "Forse lo sciopero generale andrebbe prima chiamato per la fuga di Stellantis dall’Italia, per la chiusura dell’Ilva, per la vendita di Iveco a Tata senza piano industriale ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
