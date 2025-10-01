Mo | Bonelli ' caos lo ha portato Salvini con treni bloccati protestare contro genocidio un dovere'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Matteo Salvini parla di caos? È paradossale che proprio il ministro responsabile del disastro del trasporto ferroviario con treni in ritardo, linee congestionate, investimenti bloccati, accusi i sindacati di voler portare il caos del Paese". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e eco-portavoce di Europa Verde. "Di fronte alla morte di donne e bambini, al genocidio di Gaza e alla sistematica violazione del diritto internazionale è doveroso e legittimo che i sindacati chiamino alla mobilitazione i lavoratori e le lavoratrici. Salvini invece di attaccare chi uccide donne e bambini attacca chi chiede che si fermi il massacro è proprio un mondo al contrario", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: bonelli - caos
Caos Puglia, altro che festa dell’Unità a Bisceglie: è tutti contro tutti e Elly sull’orlo di una crisi di nervi. E Bonelli ci mette il carico da 11
Non mi sorprende che Fratoianni e Bonelli fossero in business nel volo per Lamezia!! Ancor meno mi sorprende che @ellyesse fosse invece nelle file dietro. Lo fa sempre, chiede di non avere posti davanti. Insomma, non era un caso. Solo per dire. - X Vai su X
Meloni, Schlein, Fratoianni e Bonelli si sono trovati per caso sullo stesso aereo. A bordo c'era anche Tajani - facebook.com Vai su Facebook
Mo: Bonelli, 'Meloni parla di pace ma lancia parole incendiarie' - "La presidente Meloni parla di pace ma usa parole incendiarie contro la Flotilla e l’opposizione, è la prova che non abbandona i toni da comizio e usa questa vicenda solo pe ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Mo: Bonelli, 'piano Trump ignora palestinesi, Israele rispetti diritto internazionale' - "Il successo diplomatico significa portare la pace, fermare le armi, arrivare a un cessate il fuoco. Lo riporta iltempo.it