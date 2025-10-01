Mo | Bonelli ' caos lo ha portato Salvini con treni bloccati protestare contro genocidio un dovere'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Matteo Salvini parla di caos? È paradossale che proprio il ministro responsabile del disastro del trasporto ferroviario con treni in ritardo, linee congestionate, investimenti bloccati, accusi i sindacati di voler portare il caos del Paese". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e eco-portavoce di Europa Verde. "Di fronte alla morte di donne e bambini, al genocidio di Gaza e alla sistematica violazione del diritto internazionale è doveroso e legittimo che i sindacati chiamino alla mobilitazione i lavoratori e le lavoratrici. Salvini invece di attaccare chi uccide donne e bambini attacca chi chiede che si fermi il massacro è proprio un mondo al contrario", conclude. 🔗 Leggi su Iltempo.it

