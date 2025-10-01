Mo | Appendino ' bene se cessate fuoco ma sono scettica su piano Trump'
Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Quando si parla di cessate il fuoco e di stop al genocidio dei palestinesi è sempre una buona notizia, da accogliere con favore, ma a leggerlo bene sono alquanto scettica sul piano di pace di Trump. Da un lato per i protagonisti: un'organizzazione criminale come Hamas, un Presidente Usa inaffidabile come Trump che cambia idea ogni 48 ore e un genocida come Netanyahu. Il grande assente è il popolo palestinese. Poi le criticità del piano sono evidenti: non si parla dell'occupazione della Cisgiordania e dei coloni né del riconoscimento dello Stato di Palestina". Così la vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiara Appendino intervenendo a Tagadà su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: appendino - bene
Mo: media, 'leadership Hamas vuole completare negoziati per cessate il fuoco a Gaza' - Un consenso per completare i negoziati per il cessate il fuoco a Gaza, "in un modo utile agli obiettivi palestinesi", sarebbe ancora presente all'interno della leadership ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it