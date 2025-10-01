Mo | Albanese ' in Italia ritorno di atteggiamenti fascisti' applausi da toghe Milano 2

(Adnkronos) - Nel suo intervento di 15 minuti, Francesca Albanese ricorda i numeri di un lungo conflitto e se condanna senza timore il 7 ottobre e gli altri attacchi subiti da Israele non esita a definire "genocidio" quello che da due anni sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Uno sterminio che non risparmia i bambini e in cui nessuno può dirsi escluso da colpe. "Si sta minando l'esistenza stessa della giustizia internazionale ed è una vergogna che l'Italia non faccia niente" aggiunge. "Non facciamo abbastanza per fermare questa deriva, dovremmo tutti impegnarci contro l'assassinio della legalità e dello spirito della Costituzione che sta avvenendo sotto i nostri occhi" conclude davanti alla platea che ha applaudito anche la fine del suo discorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

