Mister Mignani prova a spiegare la sconfitta | I due gol ravvicinati hanno indirizzato la gara
Sconfitta netta e meritata allo Stirpe per un Cesena entrato in partita solo quando il Frosinone è rimasto in dieci al quarto d’ora della ripresa. Bianconeri irriconoscibili rispetto alle prime cinque uscite di stagione, con Michele Mignani che a fine gara prova a dare una spiegazione alla brutta prestazione della sua squadra: "Di sicuro potevamo fare meglio. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo campo ai nostri avversari, nonostante questo abbiamo provato a ripartire cercando di fare male. Abbiamo avuto anche una buona occasione con Ciervo nel finale di tempo che purtroppo non si è concretizzata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
