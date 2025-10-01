Missione Napoli il post social dello Sporting è un omaggio alla città | avete visto? – FOTO

Spazionapoli.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e lo Sporting Lisbona, match valido per la seconda giornata di League Phase della UEFA Champions League. Cresce l’attesa per la sfida di questa sera che vedrà protagonista il Napoli, atteso in campo dallo Sporting Lisbona. La squadra di Antonio Conte cercherà di collezionare i primi tre punti di questo cammino nella UEFA Champions League, dopo aver perso la partita inaugurale della League Phase contro il Manchester City. Una partita molto attesa anche dai tifosi, curiosi di capire quale sarà l’approccio dei propri beniamini dopo lo stop in campionato contro il Milan. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

missione napoli il post social dello sporting 232 un omaggio alla citt224 avete visto 8211 foto

© Spazionapoli.it - “Missione Napoli”, il post social dello Sporting è un omaggio alla città: avete visto? – FOTO

In questa notizia si parla di: missione - napoli

Napoli scatenato, missione compiuta: si attende solo l’annuncio

Fiorentina-Napoli 1-3: lo spirito giusto per la missione Champions

Chivu Inter, ora serve una svolta nel gioco e nei risultati: missione non far scappare via il Napoli!

missione napoli post social"Missione Napoli": lo Sporting in giro per la città, dal murale di Diego a Spaccanapoli - La maglia dello Sporting Lisbona è la protagonista di un viaggio virtuale del ... Da tuttonapoli.net

Napoli non dimentica... Pedro: post social e canti per l'attaccante Lazio - Un'impresa targata Antonio Conte, che si è materializzata ieri sera al Maradona battendo per 2- Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Missione Napoli Post Social