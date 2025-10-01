Missili Houthi su nave cargo europea Perché l’attacco riguarda tutti noi

Il Golfo di Aden, già da tempo teatro di tensioni, è tornato al centro delle cronache a seguito dell’attacco al cargo olandese Minervagracht. Colpita da missili Houthi e ridotta in fiamme, la nave è stata evacuata grazie all’intervento delle fregate europee della missione Aspides. Un salvataggio che non racconta solo la sorte di diciannove marittimi, ma trasforma l’aggressione in un test per l’Unione, che si trova ora a misurare la solidità delle proprie capacità di difesa in uno dei passaggi più sensibili del commercio mondiale. Dai missili al salvataggio. La prova di forza di Aspides Il cuore della notizia è nei dettagli tecnici, che spesso sfuggono al racconto immediato, ma che aiutano a comprendere la portata dell’accaduto. 🔗 Leggi su Formiche.net

