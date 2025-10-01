Mirabilandia | ospita meeting nazionale ‘Assoparchi’ e i ‘Parksmania Awards 2025’

Periodicodaily.com | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Per due giorni, Mirabilandia ospiterà i principali protagonisti del mondo dei parchi divertimento: il 9 e 10 ottobre 2025, al parco di Ravenna si terranno il Meeting nazionale di AssoParchi (Associazione parchi permanenti italiani) e la 24esima edizione dei Parksmania Awards. Due eventi distinti, ma sinergici, che porteranno nel cuore della Romagna professionisti, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

mirabilandia ospita meeting nazionaleMirabilandia: ospita meeting nazionale 'Assoparchi' e i 'Parksmania Awards 2025' - Dal 9 al 10 ottobre Ravenna sarà il punto di riferimento per tutto il settore dei parchi divertimento e del turismo esperienziale ... Secondo adnkronos.com

