Mirabilandia ospita il meeting nazionale di Assoparchi e gli ' Oscar dei parchi'
Per due giorni, Mirabilandia ospiterà i principali protagonisti del mondo dei parchi divertimento: il 9 e 10 ottobre, al parco della Standiana si terranno il Meeting nazionale di AssoParchi (Associazione parchi permanenti italiani) e la 24esima edizione dei Parksmania Awards. Due eventi distinti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: mirabilandia - ospita
Ottieni il Super Sconto per Mirabilandia in occasione dei Parksmania Awards 2025: https://www.mirabilandia.it/parksmania Sconto del 50% sull'Ingresso dell'11 e 12 Ottobre a Mirabilandia o sconto del 10% sul Pacchetto Hotel+Parco con il codice PARKSMAN - facebook.com Vai su Facebook