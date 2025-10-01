Mirabilandia ospita il meeting nazionale di Assoparchi e gli ' Oscar dei parchi'

Ravennatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due giorni, Mirabilandia ospiterà i principali protagonisti del mondo dei parchi divertimento: il 9 e 10 ottobre, al parco della Standiana si terranno il Meeting nazionale di AssoParchi (Associazione parchi permanenti italiani) e la 24esima edizione dei Parksmania Awards. Due eventi distinti. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mirabilandia - ospita

Cerca Video su questo argomento: Mirabilandia Ospita Meeting Nazionale