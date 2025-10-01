Mio figlio investito da un uomo fuggito senza soccorrerlo | la denuncia della consigliera municipale

Brutta disavventura per la consigliera della X Municipalità Arianna Mocerino. Suo figlio, 15 anni, è stato investito a Bagnoli da un uomo anziano che, secondo il racconto della madre, non si sarebbe preoccupato delle condizioni del ragazzo e avrebbe lasciato la scena senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

