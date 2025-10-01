Mio figlio investito da un uomo fuggito senza soccorrerlo | la denuncia della consigliera municipale

Napolitoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta disavventura per la consigliera della X Municipalità Arianna Mocerino. Suo figlio, 15 anni, è stato investito a Bagnoli da un uomo anziano che, secondo il racconto della madre, non si sarebbe preoccupato delle condizioni del ragazzo e avrebbe lasciato la scena senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: figlio - investito

Bimbo di 5 anni investito sulle strisce pedonali, in fuga l’auto pirata: mamma e figlio in ospedale

La mamma di uno dei minori che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Piango per mio figlio e per quella donna, sono solo dei bambini»

Le parole del padre di Martin Pattaro all'uomo che ha investito il figlio: «Non potevi fare nulla per evitare l'impatto. Io mi metto nei tuoi panni, coraggio»

mio figlio investito uomoSimona Bortoletto investita e uccisa accanto al figlio di otto anni: l’uomo aveva braccialetto antistalking - La procura sta raccogliendo elementi per capire se si tratti di un femminicidio. Riporta fanpage.it

mio figlio investito uomoPierina Paganelli, parla il figlio Giuliano: “Se fossi morto nell’incidente, forse mamma sarebbe ancora viva” - Parla Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell’ottobre 2023 a Rimini. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Mio Figlio Investito Uomo