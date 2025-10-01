Minore non accompagnato arrestato al Novi Sad | in tasca hashish marijuana cocaina e MDMA

I pattugliamenti messi in atto dai Carabinieri della S.I.O. (Squadra di Intervento Operativo) del 6° Battaglione CC “Toscana”, con il supporto dei militari del Radiomobile di Modena, hanno permesso di smascherare un giovanissimo pusher nell'area del parco Novi Sad. Nella notte del 29 settembre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: minore - accompagnato

Il riscatto di Mohamed Rateb. Da minore non accompagnato a fuoriclasse di kick boxing

La famiglia con due figli di 8 e 5 anni ha deciso di ospitare Ousmane cresciuto in Guinea e arrivato in Italia da minore solo non accompagnato: «È la nostra piccola goccia per rendere la società migliore» - facebook.com Vai su Facebook

Minore aggredito e molestato: arrestato un 33enne pachistano a Reggio Emilia - La Polizia di Stato di Reggio Emilia, nel pomeriggio di mercoledì scorso, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di 33 anni, di nazionalità pachistana e richiedente ... affaritaliani.it scrive