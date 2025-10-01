Mini alloggi per anziani in via Matteotti

Forza Italia lancia il progetto di mini appartamenti e un ’asilo’ per anziani. "Uno degli aspetti che ci preoccupa maggiormente è il disagio abitativo in cui si trovano molti anziani viareggini – sottolinea il coordinatore Vittorio Fantoni assieme al responsabile urbanistica Stefano Simonetti – il modello che desideriamo seguire è quello realizzato dalla fondazione Olga Pezzini che sta dando risposte serie e concrete. Forza Italia per la struttura di via Matteotti all’angolo di via Veneto ha le idee chiare: realizzare mini appartamenti per fornire alloggi adeguati a persone che hanno difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

