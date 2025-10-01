Mini alloggi per anziani in via Matteotti
Forza Italia lancia il progetto di mini appartamenti e un ’asilo’ per anziani. "Uno degli aspetti che ci preoccupa maggiormente è il disagio abitativo in cui si trovano molti anziani viareggini – sottolinea il coordinatore Vittorio Fantoni assieme al responsabile urbanistica Stefano Simonetti – il modello che desideriamo seguire è quello realizzato dalla fondazione Olga Pezzini che sta dando risposte serie e concrete. Forza Italia per la struttura di via Matteotti all’angolo di via Veneto ha le idee chiare: realizzare mini appartamenti per fornire alloggi adeguati a persone che hanno difficoltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: mini - alloggi
Ospiterà 10 mini alloggi e oltre 100 posti letto: sopralluogo del sindaco allo studentato di viale Farini
MARIANGELA GIALDINI ASSESSORE AL COMUNE DI CASTEL GOFFREDO NEGLI STUDI DI RADIO ALFA. Tutti gli aggiornamenti dall'amministrazione comunale nell'incontro di questa mattina con Micol Moruzzi, focus sul bando per i mini alloggi protetti "Il - facebook.com Vai su Facebook
"Mini alloggi per anziani in via Matteotti" - Forza Italia lancia il progetto di mini appartamenti e un ’asilo’ per anziani. lanazione.it scrive
Disponibili due mini-alloggi per anziani bisognosi - Il lascito Brugnatelli per persone bisognose permise nel 1985, con l’amministrazione Piaggi, la ristrutturazione di dieci ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it