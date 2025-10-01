Minacciati diffamati e arrestati illegalmente Eppure in grado di dare una lezione al mondo

La Global Sumud Flotilla, una missione umanitaria, è stata dapprima diffamata, poi minacciata, accusata di mettere in pericolo la pace, colpita in acque internazionali e infine abbordata in violazione del diritto. E nonostante ciò, ha dato al mondo intero una lezione: non tutto è negoziabile, non sempre è possibile chiudere gli occhi. 🔗 Leggi su Fanpage.it