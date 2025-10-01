Minacciata drogata e costretta ad accettare un matrimonio combinato in Bangladesh | arrestati i genitori

Rimini, 1 ottobre 2025 – Una coppia di coniugi di origine bangladese è stata arrestata dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Rimini, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip del tribunale riminese. I due sono accusati di aver costretto la figlia maggiorenne ad accettare un matrimonio combinato con un connazionale, celebrato in Bangladesh il 17 dicembre 2024. Le indagini iniziate in febbraio. Le indagini, avviate nel febbraio scorso, hanno permesso di delineare un quadro ritenuto grave dalla procura della Repubblica di Rimini, che ha richiesto il provvedimento restrittivo con istanza di procedimento al ministro della Giustizia, considerando la rilevanza penale dei fatti anche se avvenuti in parte all’estero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

