Minacce e ricatti hard a Cocci la procura chiede l' acquisizione delle impronte digitali degli esponenti di Fratelli d' Italia

La procura di Prato ha ordinato l'acquisizione delle impronte digitali di ex-consiglieri comunali ed esponenti di Fratelli d'Italia con l'obbiettivo di risalire all’identità delle persone che avrebbe maneggiato le lettere minatorie inviate a Tommaso Cocci. Questo è quanto riportato stamani da La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it