Minacce e ricatti hard a Cocci la procura chiede l' acquisizione delle impronte digitali degli esponenti di Fratelli d' Italia

La procura di Prato ha ordinato l'acquisizione delle impronte digitali di ex-consiglieri comunali ed esponenti di Fratelli d'Italia con l'obbiettivo di risalire all’identità delle persone che avrebbe maneggiato le lettere minatorie inviate a Tommaso Cocci. Questo è quanto riportato stamani da La. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Prato, le minacce a Tommaso Cocci di Fratelli d’Italia: «Se ti candidi ti distruggiamo la vita» - Le prime lettere anonime, arrivate a gennaio dopo un adescamento online, contenevano minacce esplicite: «Se ti candidi ti distruggiamo la vita». Come scrive lettera43.it

minacce ricatti hard cocciCaso Cocci, la Procura prende le impronte digitali agli ex consiglieri di Fratelli d’Italia - Gli inquirenti cercano di procedere per esclusione per risalire all’autore ... Si legge su msn.com

