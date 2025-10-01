Minacce ai colleghi agente di Penitenziaria sospeso dal servizio
Tempo di lettura: 3 minuti Un agente in servizio presso il carcere di Avellino è stato sospeso in via cautelare a conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura guidata da Domenico Airoma, del Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria. L’agente in più occasioni si è reso protagonista di atti di insubordinazione e contrari ai doveri di ufficio. Nei confronti di due colleghi che stavano procedendo a notificargli un rapporto disciplinare, l’agente li avrebbe minacciati con la pistola di ordinanza. In un altro episodio, si era rifiutato di procedere al sequestro di un involucro, contenente sostanze stupefacenti, rinvenuto all’interno della Casa circondariale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: minacce - colleghi
Ilaria Fontana. . Le minacce alla natura e gli impatti del cambiamento climatico sono le sfide principali che l’Europa si trova ad affrontare per la propria competitività. La transizione ecologica non è un lusso, ma la condizione minima di sopravvivenza e giustizia - facebook.com Vai su Facebook
"Italia e Grecia condividono una lunga amicizia e una cooperazione solida in ambito @NATO e #UE. Una cooperazione che, in ambito Difesa, è fondamentale per affrontare le sfide attuali e future. Nessuna nazione da sola può rispondere a crisi e minacce ch - X Vai su X
Minaccia due colleghi con la pistola d’ordinanza, sospeso poliziotto penitenziario ad Avellino - Secondo gli inquirenti, l'agente della Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere di Avellino, si sarebbe reso responsabile di diversi atti di insubordinazione ... Secondo fanpage.it
Avellino, minaccia due colleghi con la pistola, sospeso agente della polizia penitenziaria - Un agente in servizio presso il carcere di Avellino è stato sospeso in via cautelare per diversi atti di insubordinazione e contrari ai doveri di ufficio. Come scrive msn.com