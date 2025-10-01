Minacce ai colleghi agente di Penitenziaria sospeso dal servizio

Anteprima24.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Un agente in servizio presso il carcere di Avellino è stato sospeso in via cautelare a conclusione delle indagini, coordinate dalla Procura guidata da Domenico Airoma, del Nucleo investigativo regionale della Polizia penitenziaria. L’agente in più occasioni si è reso protagonista di atti di insubordinazione e contrari ai doveri di ufficio. Nei confronti di due colleghi che stavano procedendo a notificargli un rapporto disciplinare, l’agente li avrebbe minacciati con la pistola di ordinanza. In un altro episodio, si era rifiutato di procedere al sequestro di un involucro, contenente sostanze stupefacenti, rinvenuto all’interno della Casa circondariale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

minacce ai colleghi agente di penitenziaria sospeso dal servizio

© Anteprima24.it - “Minacce ai colleghi”, agente di Penitenziaria sospeso dal servizio

In questa notizia si parla di: minacce - colleghi

minacce colleghi agente penitenziariaMinaccia due colleghi con la pistola d’ordinanza, sospeso poliziotto penitenziario ad Avellino - Secondo gli inquirenti, l'agente della Polizia Penitenziaria, in servizio nel carcere di Avellino, si sarebbe reso responsabile di diversi atti di insubordinazione ... Secondo fanpage.it

minacce colleghi agente penitenziariaAvellino, minaccia due colleghi con la pistola, sospeso agente della polizia penitenziaria - Un agente in servizio presso il carcere di Avellino è stato sospeso in via cautelare per diversi atti di insubordinazione e contrari ai doveri di ufficio. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Minacce Colleghi Agente Penitenziaria