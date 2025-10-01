Mille studenti a scuola di teatro per imparare regole e convivenza
Un viaggio teatrale nelle scuole per educare al rispetto delle regole, alla convivenza civile e alle pari opportunità. Si chiama "Diamoci una sregolata" il nuovo progetto che da ottobre coinvolgerà le scuole primarie della città grazie all’associazione culturale Noidellescarpediverse, con il contributo dell’assessorato comunale alle Pari Opportunità. In programma ci sono 47 classi interessate e quasi mille alunni che prenderanno parte a spettacoli e laboratori capaci di trasformare l’educazione civica in un percorso vivo, giocato e condiviso. Il cuore del progetto sarà un viaggio tra "storie ribelli" per veicolare, attraverso la letteratura, messaggi positivi legati alla comprensione dei limiti, al rispetto delle differenze e allo sviluppo di comportamenti responsabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
