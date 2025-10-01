Militarizzazione interna: Trump e Hegseth ridefiniscono il ruolo dell’Esercito dentro i confini nazionali.. Il 30 settembre, alla base dei Marines di Quantico (Virginia), si è tenuto un incontro straordinario. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario alla Guerra Pete Hegseth hanno presentato una visione radicale per il futuro delle Forze armate americane. Il Tycoon ha parlato di un’ “invasione dall’interno”, paragonando la criminalità urbana a una minaccia militare. Ha proposto di trasformare le città americane considerate “pericolose” in campi di addestramento per l’Esercito. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Militarizzazione interna: fine della cultura woke, svolta o provocazione?