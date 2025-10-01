Milinkovic-Savic Juventus: è l’obiettivo primario per il centrocampo di Tudor. Qual è l’ostacolo da superare per vederlo in bianconero.. Un nome che ciclicamente torna a infiammare il mercato, un sogno che potrebbe finalmente diventare realtà. Il mercato Juventus pensa al grande colpo per gennaio e, come riportato da Calciomercato.com, l’obiettivo numero uno sarebbe Sergej Milinkovic-Savic. La situazione contrattuale del “Sergente” apre a scenari clamorosi, con i bianconeri pronti a cogliere l’occasione. L’identikit del rinforzo: un altro Thuram. Le recenti difficoltà a centrocampo, acuite dall’assenza di Khéphren Thuram, hanno evidenziato una lacuna nella rosa di Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Milinkovic-Savic Juventus: è l’obiettivo numero uno per il centrocampo di Tudor. Ma c’è un ostacolo da superare per vederlo a Torino… Quali sono gli ultimi aggiornamenti