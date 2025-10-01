Miliardi bruciati nel gioco d' azzardo Pellegrino | Servono a finanziare la salute
Si è parlato di gioco d'azzardo – e più precisamente della legge del 2014 che lo dovrebbe contrastare – in Consiglio regionale. La valutazione è inconcludente: c'è da considerare il rischio ludopatia da cui si devono proteggere i cittadini, ma secondo i consiglieri vanno tenuti in conto anche i.
Guerra dei dazi di Trump contro l’Ue, Confesercenti lancia l’allarme: “Già bruciati 5,7 miliardi di Pil. Rischiamo una frenata senza precedenti”
Ferrari crolla in borsa: bruciati 9 miliardi
Numeri positivi per la trimestrale Ferrari, ma il mercato non è soddisfatto: bruciati 9 miliardi
7,8 miliardi di franchi bruciati da Berna nel 2024! Mai lo Stato federale aveva speso così tanto in appalti e consulenze. Qualche cifra che fa riflettere: 474 milioni al Pentagono (USA) 317 milioni a General Dynamics 186 milioni a BAE Systems 81 + 72 m
#OpenAI: i ricavi nel semestre arrivano a 4,3 miliardi di dollari, ma l'utile è ancora lontano. La società guidata da Sam Altman brucia ancora cassa per 2,5 miliardi, in gran parte a causa dei costi di ricerca e sviluppo e per il sostenimento di #ChatGPT. L'obiettiv
Miliardi bruciati nel gioco d'azzardo, ma "servono a finanziare la salute" - Se n'è parlato oggi in Consiglio regionale: da un lato la ludopatia, dall'altro i fondi che lo Stato ne ricava, rimessi in circolo dal Parlamento.
Il gioco d'azzardo divora il corpo: da Arezzo l'allarme contro l'ombra digitale che isola e spegne relazioni. In Italia bruciati 157 miliardi di euro - Quando il gioco d'azzardo si sposta online, il rapporto con il proprio corpo e con gli altri può diventare fragile.