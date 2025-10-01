Milano sul Pirellone la scritta Free Gaza Majorino e Paladini | Fermate il genocidio

“Questa sera anche Palazzo Pirelli grida “Free Gaza”. Il nostro, di diversi consiglieri regionali di centrosinistra, è un atto non violento e disobbediente nel solco dell’azione formidabile della Global Sumud Flotilla, a cui va tutto il nostro supporto e la nostra solidarietà. Il mondo deve fermare il genocidio del popolo palestinese e deve farlo subito, facendo prevalere le ragioni dell’umanità e del diritto, quello di ogni donna, ogni uomo e ogni bambino a vivere in pace nella propria terra”. Lo dichiarano Pierfrancesco Majorino e Luca Paladini, consiglieri regionali di Pd e Patto Civico, commentando la proiezione, questa sera a Milano, della scritta Free Gaza sulla facciata di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, avvenuta poco dopo le ore 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it

