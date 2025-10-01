Milano sul Pirellone la scritta Free Gaza Majorino e Paladini | Fermate il genocidio
“Questa sera anche Palazzo Pirelli grida “Free Gaza”. Il nostro, di diversi consiglieri regionali di centrosinistra, è un atto non violento e disobbediente nel solco dell’azione formidabile della Global Sumud Flotilla, a cui va tutto il nostro supporto e la nostra solidarietà. Il mondo deve fermare il genocidio del popolo palestinese e deve farlo subito, facendo prevalere le ragioni dell’umanità e del diritto, quello di ogni donna, ogni uomo e ogni bambino a vivere in pace nella propria terra”. Lo dichiarano Pierfrancesco Majorino e Luca Paladini, consiglieri regionali di Pd e Patto Civico, commentando la proiezione, questa sera a Milano, della scritta Free Gaza sulla facciata di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, avvenuta poco dopo le ore 20. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: milano - pirellone
Pirellone e Carta autonomista: a Pontida la resistenza lombarda alla svolta a destra della Lega https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/21/news/lega_pontida_pirellone_resistenza_svolta_destra-424859741/?ref=twhl… - X Vai su X
Detriti e fumo in piazza Duca d’Aosta a Milano riaccendono la paura degli attentati di Al Qaida in Italia, ma è solo un tragico incidente, quello del 18 aprile 2002 - facebook.com Vai su Facebook
Opposizioni lombarde proiettano 'Free Gaza' su Pirellone - Lo fanno sapere Pierfrancesco Majorino e Luca Paladini, consiglieri regionali lombardi di Pd e Patto Civico, commentand ... Come scrive gazzettadiparma.it
Abbordaggio della Flotilla, Milano torna a mobilitarsi: proiettata sul grattacielo Pirelli la scritta “Free Gaza” - La scritta gigante su una fiancata del grattacielo davanti alla stazione Centrale, mentre gli attivisti Pro Pal si sono da ... Scrive msn.com