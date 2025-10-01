Milano sgomberato il campo rom di via Selvanesco | dieci minori allontanati e affidati alle comunità tre adulti denunciati

All’alba di giovedì scorso la polizia locale di Milano è intervenuta nel campo rom di via Selvanesco, al Gratosoglio, dove da tempo vivevano diverse famiglie. Oggi, in quell’appezzamento di terreno a sud della città, restano soltanto due roulotte e un furgone, oltre a tre adulti, due donne e un uomo, che sono stati denunciati per maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi. Il blitz è arrivato dopo una serie di sopralluoghi condotti dal Nucleo problemi del territorio della Locale, guidato dal comandante Gianluca Mirabelli. Le condizioni di vita critiche. Le verifiche avevano già documentato le condizioni dei dieci minori che abitavano nell’accampamento. 🔗 Leggi su Open.online