Milano sgomberato il campo rom di via Selvanesco | dieci minori allontanati e affidati alle comunità tre adulti denunciati
All’alba di giovedì scorso la polizia locale di Milano è intervenuta nel campo rom di via Selvanesco, al Gratosoglio, dove da tempo vivevano diverse famiglie. Oggi, in quell’appezzamento di terreno a sud della città, restano soltanto due roulotte e un furgone, oltre a tre adulti, due donne e un uomo, che sono stati denunciati per maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi. Il blitz è arrivato dopo una serie di sopralluoghi condotti dal Nucleo problemi del territorio della Locale, guidato dal comandante Gianluca Mirabelli. Le condizioni di vita critiche. Le verifiche avevano già documentato le condizioni dei dieci minori che abitavano nell’accampamento. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: milano - sgomberato
Milano, sgomberato l’ex centro vaccinale dove vivevano famiglie senza casa: “C’erano anche bambini”
Sgomberato il Leoncavallo: polizia all’interno dello storico centro sociale di via Watteau a Milano
Milano, sgomberato il Leoncavallo dopo 31 anni: la fine di un’era per lo storico centro sociale
Milano Fanpage.it. . Oltre ventimila persone hanno partecipato al corteo organizzato a sostegno del Leoncavallo, il centro sociale sgomberato a fine agosto a Milano. Ci sono stati alcuni lievi momenti di tensione, ma in tantissimi sono voluti scendere in strada - facebook.com Vai su Facebook
Milano, blitz al campo rom di via Selvanesco: i bimbi nomadi portati in comunità protette dalla polizia locale - Riscontrata una «situazione di grave pregiudizio per i minori, abbandonati a loro stessi, privi di corrente elettrica e acqua sanitaria per potersi lavare» oltre a «una evidente ... Riporta milano.corriere.it
Bambini senza acqua né luce, circondati da rifiuti: 10 minori tolti alle famiglie rom del campo di via Selvanesco - La polizia locale di Milano ha attuato un "intervento della pubblica autorità a favore di minori" a tutela di 10 bambini dell'accampamento di ... Come scrive fanpage.it