Milano presentato il Villaggio Olimpico | dopo i Giochi diventerà il più grande studentato convenzionato d’Italia

A Milano nella zona dello Scalo di Porta Romana. COIMA SGR ha presentato a Milano il Villaggio Olimpico di Scalo Romana, destinato a trasformarsi dopo Milano-Cortina 2026 nel più grande studentato in edilizia convenzionata del Paese, con 1.700 posti letto. La struttura coprirà circa il 6% del fabbisogno cittadino e si inserisce nel progetto di rigenerazione dell’ex scalo ferroviario, che prevede anche 320 appartamenti di edilizia convenzionata e residenziale pubblica. L’intervento, del valore di 140 milioni di euro, è stato realizzato in 30 mesi di cantiere, con consegna anticipata di un mese rispetto ai tempi previsti. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Milano, presentato il Villaggio Olimpico: dopo i Giochi diventerà il più grande studentato convenzionato d’Italia

«L'educazione cinofila parta già dalle scuole, no a inutili liste di proscrizione». Presentato a Milano un protocollo già condiviso da alcune associazioni

Si apre una nuova pagina per Milano. Un viaggio attraverso il Villaggio olimpico presentato oggi. Dopo i Giochi Olimpici il complesso sarà convertito in uno studentato da 1.700 posti letto. #Milano #30settembre2025

