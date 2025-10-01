Milano gli studenti e il sesso | più della metà dei giovani ha rapporti prima dei 16 anni il 77% usa il preservativo

Milano – I giovani milanesi utilizzano maggiormente il preservativo (77,5%) e sono più informati sulle infezioni sessualmente trasmissibili (59,1%) rispetto alla media italiana. È quanto emerge dalla ricerca condotta dall'edizione 2025 dell 'Osservatorio 'Giovani e Sessualità' di Durex insieme al portale Skuola.net: Milano registra dati più positivi in??confronto al resto del Paese anche se la richiesta di un'educazione sessuale e affettiva strutturata come materia scolastica è desiderata da 9 giovani su 10 e da 8 genitori su 10. A luci accese. Per l'anno scolastico 20252026, Durex rinnova a Milano il suo impegno come promotore del programma di educazione affettiva e sessuale A Luci Accese per le scuole secondarie di secondo grado, condotto da educatori esperti di ALA Milano Onlus e, da quest'anno anche dell' Università degli Studi di Milano Bicocca, per offrire agli studenti strumenti e occasioni di confronto per affrontare emozioni, relazioni e sessualità in modo consapevole e responsabile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

