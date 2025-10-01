Milano Fashion Week riflettori sui protagonisti della moda di domani
È tra gli appuntamenti più interessanti della settimana della moda a Milano. Stiamo parlando di Milano Moda Graduate, l’iniziativa di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana dedicata alle eccellenze delle scuole di moda. A concorrere, infatti, sono i talenti più interessanti provenienti da scuole come NABA-Nuova Accademia Di Belle Arti, Istituto Marangoni, Iuav-Venezia e Accademia Costume & Moda, IED- Istituto Europeo di Design e Istituto Modartech, per citarne solo alcune. Due i premi principali di questa stagione, Il Milano Moda Graduate con la giuria di addetti ai lavori, presieduta da Francesca Bellettini, presidente e Ceo di Gucci e il YKK prize, che viene assegnato dal main partner dell’evento. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: milano - fashion
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
Marika Rizzo di Busto Arsizio debutta alla Milano Fashion Week a soli diciotto anni. - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Milano Fashion Week, il brand ha presentato una gamma dei più innovativi sviluppi del marchio nel campo del denim, festeggiando con GQ Italia in uno dei locali più glam e storici della città - X Vai su X
Alessandra Mastronardi minimal comfy alla Milano Fashion Week: l'abito di maglia e décolleté con fiocco Vara di Ferragamo - Alessandra Mastronardi alla Milano Fashion Week sceglie un look minimal comfy che rispecchia in toto la nuova visione di eleganza rilassata firmata dalla maison ... Scrive vogue.it
Keqiao porta quattro nuovi talenti cinesi alla Milano Fashion Week - Nella suggestiva cornice della Galleria Meravigli di Milano, in uno show collettivo in cui a emergere è la visione della moda come linguaggio globale. Si legge su vogue.it