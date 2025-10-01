milano fashion week riflettori sui protagonisti della moda di domani

È tra gli appuntamenti più interessanti della settimana della moda a Milano. Stiamo parlando di Milano Moda Graduate, l’iniziativa di CNMI-Camera Nazionale della Moda Italiana dedicata alle eccellenze delle scuole di moda. A concorrere, infatti, sono i talenti più interessanti provenienti da scuole come NABA-Nuova Accademia Di Belle Arti, Istituto Marangoni, Iuav-Venezia e Accademia Costume & Moda, IED- Istituto Europeo di Design e Istituto Modartech, per citarne solo alcune. Due i premi principali di questa stagione, Il Milano Moda Graduate con la giuria di addetti ai lavori, presieduta da Francesca Bellettini, presidente e Ceo di Gucci e il YKK prize, che viene assegnato dal main partner dell’evento. 🔗 Leggi su Panorama.it

