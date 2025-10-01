Milano Fashion Week | i raccolti texturizzati di Giorgio Armani e gli altri beauty look dalle sfilate
Dalle passerelle Primaveraestate 2026 tutti le tendenze make-up e capelli da salvare tra i preferiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: milano - fashion
mics e il politecnico di milano insieme per il progetto pbr fashion per proteggere dalla contraffazione
Che cos’è B-iconic, il nuovo format della Milano Fashion Week
No, Gucci non sfilerà alla prossima Milano Fashion Week
#R101News: Achille Lauro e Celeste Dalla Porta insieme alla Milano Fashion Week - facebook.com Vai su Facebook
In occasione della Milano Fashion Week, il brand ha presentato una gamma dei più innovativi sviluppi del marchio nel campo del denim, festeggiando con GQ Italia in uno dei locali più glam e storici della città - X Vai su X
Oltre le grandi sfilate: i brand indipendenti che animano la nuova Milano Fashion Week - Tra sfilate intime e performance corali, alcuni brand indipendenti (non solo emergenti) stanno riscrivendo la mappa della moda di Milano ... Da vogue.it
La Milano Fashion Week porta in passerella quelle che saranno le tendenze capelli per la stagione primavera-estate 2026. I best hair look dalle sfilate, day by day - Linee genderless, corti in stile anni ’70 e accessori per capelli che tornano protagonisti: ecco gli hairlook che dettano tendenza sulle passerelle della prossima stagione ... Riporta iodonna.it