Milano Digital Week il 2 ottobre convegno dell' ordine degli ingegneri della provincia di Milano

Iltempo.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 1 ott.(Adnkronos) - L'ordine degli ingegneri della provincia di Milano organizza, giovedì 2 ottobre alle ore 9.30 presso la Sala Consiglio di Palazzo Isimbardi (Via Vivaio 1, Milano), il convegno “Intelligenza Artificiale alla guida delle reti: il futuro delle telecomunicazioni”, inserito nel palinsesto ufficiale della Milano Digital Week 2025. Lo si legge in una nota. L'iniziativa "intende approfondire le prospettive e le sfide che l'intelligenza artificiale sta aprendo nel settore delle telecomunicazioni e delle reti locali, ridefinendo modelli di gestione, sicurezza e ottimizzazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

milano digital week il 2 ottobre convegno dell ordine degli ingegneri della provincia di milano

© Iltempo.it - Milano Digital Week, il 2 ottobre convegno dell'ordine degli ingegneri della provincia di Milano

In questa notizia si parla di: milano - digital

BYD: ecco la nuova sede di Milano, ‘la casa del Digital Hub europeo e del design’

GA Summit 2025, a Milano l’evento internazionale dedicato a Data Governance, Digital Analytics e AI

Digital Innovation Days 2025: l’appuntamento con l’innovazione torna a Milano l’8 e il 9 ottobre

milano digital week 2Milano Digital Week, il 2 ottobre convegno dell'ordine degli ingegneri della provincia di Milano - presso la Sala Consiglio di Palazzo Isimbardi, il convegno “Intelligenza Artificiale alla guida delle reti: il futuro delle telecomunicazioni” ... Si legge su adnkronos.com

Tutti gli appuntamenti targati Bicocca alla Milano Digital Week (2 ottobre 2025) - Bicocca partecipa alla Milano Digital Week: “Tutte le intelligenze della città” è il filo conduttore dell’ottava edizione che es ... Scrive mi-lorenteggio.com

Cerca Video su questo argomento: Milano Digital Week 2