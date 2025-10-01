Milano Digital Week il 2 ottobre convegno dell' ordine degli ingegneri della provincia di Milano

Milano, 1 ott.(Adnkronos) - L'ordine degli ingegneri della provincia di Milano organizza, giovedì 2 ottobre alle ore 9.30 presso la Sala Consiglio di Palazzo Isimbardi (Via Vivaio 1, Milano), il convegno “Intelligenza Artificiale alla guida delle reti: il futuro delle telecomunicazioni”, inserito nel palinsesto ufficiale della Milano Digital Week 2025. Lo si legge in una nota. L'iniziativa "intende approfondire le prospettive e le sfide che l'intelligenza artificiale sta aprendo nel settore delle telecomunicazioni e delle reti locali, ridefinendo modelli di gestione, sicurezza e ottimizzazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

