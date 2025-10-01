Milano Cortina 2026 Snoop Dogg ci sarà come inviato speciale | racconterà l' Italia e gli eventi sportivi tra Milano e le Dolomiti

Snoop Dogg, rapper americano, californiano di Long Beach e icona della musica mondiale, sarà in Italia a febbraio per i giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 come inviato speciale per NBCUniversal.Snoop ha ottenuto grande successo con i suoi commenti vivaci e originali alle Olimpiadi estive di. 🔗 Leggi su Today.it

milano cortina 2026 snoopSnoop Dogg sarà l’inviato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 - Dopo Parigi 2024, il rapper racconterà sport e spettacolo dall’Italia. Si legge su atomheartmagazine.com

milano cortina 2026 snoopSnoop Dogg sarà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Il popolare rapper statunitense torna per l'edizione invernale dei Giochi Olimpici, pronto a portare la sua prospettiva unica nelle sedi cittadine di Milano e sulle piste delle Dolomiti come commentat ... Lo riporta olympics.com

