Milano Cortina 2026 Snoop Dogg ci sarà come inviato speciale | racconterà l' Italia e gli eventi sportivi tra Milano e le Dolomiti
Snoop Dogg, rapper americano, californiano di Long Beach e icona della musica mondiale, sarà in Italia a febbraio per i giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 come inviato speciale per NBCUniversal.Snoop ha ottenuto grande successo con i suoi commenti vivaci e originali alle Olimpiadi estive di. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: milano - cortina
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende
Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: commenti rap sulle piste da sci in arrivo! ? Dopo il successo ai Giochi di Parigi 2024, il rapper torna in pista (letteralmente): seguirà l’evento per NBC, portando il suo sguardo unico dalle vie di Milano fino al - facebook.com Vai su Facebook
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il time-lapse della costruzione del Villaggio olimpico #SkySport #MilanoCortina2026 - X Vai su X
Snoop Dogg sarà l’inviato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 - Dopo Parigi 2024, il rapper racconterà sport e spettacolo dall’Italia. Si legge su atomheartmagazine.com
Snoop Dogg sarà ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - Il popolare rapper statunitense torna per l'edizione invernale dei Giochi Olimpici, pronto a portare la sua prospettiva unica nelle sedi cittadine di Milano e sulle piste delle Dolomiti come commentat ... Lo riporta olympics.com