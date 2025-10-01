Milano Cortina 2026 | ai Giochi Olimpici studentesse e studenti di tutte le scuole d' Italia

Alle studentesse e agli studenti delle scuole di tutta Italia sarà offerta la possibilità di partecipare attivamente ai prossimi Giochi Olimpici (6-22 febbraio 2026) e Paralimpici (6-15 marzo 2026).Questo grazie alla collaborazione istituzionale fra il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM). 🔗 Leggi su Today.it

