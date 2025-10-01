Milano Cortina 2026 | ai Giochi Olimpici studentesse e studenti di tutte le scuole d' Italia
Alle studentesse e agli studenti delle scuole di tutta Italia sarà offerta la possibilità di partecipare attivamente ai prossimi Giochi Olimpici (6-22 febbraio 2026) e Paralimpici (6-15 marzo 2026).Questo grazie alla collaborazione istituzionale fra il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM). 🔗 Leggi su Today.it
Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo
Milano-Cortina 2026, le Olimpiadi dell’occupazione: previsti 500 posti di lavoro
Le mani dei clan sulle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026: interdittive antimafia per due aziende
Snoop Dogg alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: commenti rap sulle piste da sci in arrivo! ? Dopo il successo ai Giochi di Parigi 2024, il rapper torna in pista (letteralmente): seguirà l'evento per NBC, portando il suo sguardo unico dalle vie di Milano fino al
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il time-lapse della costruzione del Villaggio olimpico #SkySport #MilanoCortina2026
Milano-Cortina 2026, Israele sfila a San Siro con tre atleti - La presidente del Cio, Kirsty Coventry, ha spiegato anche di recente che la situazione di Israele è ben diversa ...
Milano-Cortina 2026, gli studenti delle scuole italiane potranno assistere ai Giochi dal vivo - Nell'ambito della collaborazione istituzionale fra il Ministero dell'istruzione e del merito e la Fondazione Milano Cortina 2026, anche a seguito ...