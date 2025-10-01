Milano blitz in un campo rom | dieci minori collocati in strutture protette
Sono arrivati quando iniziava ad albeggiare, giovedì scorso, e li hanno trovati tra cumuli di spazzatura e carcasse di auto bruciate, tutti tra i 4 e i 17 anni. Gli agenti della polizia locale di Milano da tempo monitoravano il campo rom di via Selvanesco, lo stesso in cui vivevano i quattro minorenni che - a bordo di un'auto rubata - ad agosto travolsero e uccisero Cecilia De Astis, 71 anni. Uno dei quattro non è mai stato rintracciato, gli altri sono in comunità. Adesso i 10 minori trovati dai poliziotti sono tutti stati collocati in strutture protette. Gli unici tre adulti che erano con loro al momento del blitz sono stati denunciati per maltrattamenti: avrebbero dovuto proteggerli, invece di loro non se erano mai occupati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: milano - blitz
