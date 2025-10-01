Milano 10 figli minorenni tolti alle famiglie rom del campo di via Selvanesco
Milano, 1 ottobre 2025 – Ormai non c’è più nessuno in via Selvanesco 57. Le roulotte sono vuote. Le ultime famiglie sono andate via. Senza bambini, però. I dieci minorenni che abitavano lì sono stati tolti ai rispettivi genitori e affidati a una comunità con un provvedimento d’urgenza (e quasi senza precedenti) adottato dagli agenti della polizia locale e già convalidato dal Tribunale dei minorenni. A questo punto, serve un passo indietro. Mezzogiorno dell’11 agosto. Una Citroen Ds4 bianca, rubata il giorno prima a quattro amici di Strasburgo in vacanza a Milano, sbanda dopo una curva in via Saponaro e piomba a tutta velocità sulla settantunenne Cecilia De Astis, appena uscita dalla mensa della Fondazione Fratelli di San Francesco per far rientro a casa in via Gratosoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: milano - figli
Fedez e Chiara Ferragni divorziano ufficialmente, il tribunale di Milano ha emesso la sentenza: niente alimenti e affido dei figli congiunto
Arnault, i segreti di famiglia: 839 milioni ai figli, il misterioso progetto a Milano e l'ombra del caso Loro Piana
Il Comune di Milano riprende a registrare i figli delle coppie omogenitoriali, Beppe Sala: “Fine di un limbo burocratico”
Un monolocale, dieci anni di rinunce. Così vivono i nostri figli. Milano guida la classifica delle città più care, con Roma poco dietro. Il mercato immobiliare del 2025 presenta cifre che fanno riflettere. Il prezzo medio di vendita ha raggiunto i 2.110 euro al metro - facebook.com Vai su Facebook
A $Milano avere figli costa il 20% in più rispetto alla media italiana, mentre il calo delle nascite svuota le scuole e ridisegna il futuro della città mitomorrow.it/cambiamilano/m… - X Vai su X
Famiglia Grillo con 10 figli a Milano, il regalo dell'albergatore di Gallipoli: «Li invito in vacanza gratis nel mio resort, so cosa significa essere a casa in tanti» - Un resort ecologico con vista sul mare turchese del Salento, camere luminose e prenotazioni quasi sempre al completo. Segnala milano.corriere.it