milano 10 figli minorenni tolti alle famiglie rom del campo di via selvanesco

Ilgiorno.it | 1 ott 2025

Milano, 1 ottobre 2025 – Ormai non c’è più nessuno in via Selvanesco 57. Le roulotte sono vuote. Le ultime famiglie sono andate via. Senza bambini, però. I dieci minorenni che abitavano lì sono stati tolti ai rispettivi genitori e affidati a una comunità con un provvedimento d’urgenza (e quasi senza precedenti) adottato dagli agenti della polizia locale e già convalidato dal Tribunale dei minorenni. A questo punto, serve un passo indietro. Mezzogiorno dell’11 agosto. Una Citroen Ds4 bianca, rubata il giorno prima a quattro amici di Strasburgo in vacanza a Milano, sbanda dopo una curva in via Saponaro e piomba a tutta velocità sulla settantunenne Cecilia De Astis, appena uscita dalla mensa della Fondazione Fratelli di San Francesco per far rientro a casa in via Gratosoglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

