Milan una gradita novità che riguarda Gabbia potrebbe verificarsi a breve giro di posta

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, ha disputato un ottimo avvio di stagione con i rossoneri di Massimiliano Allegri nel ruolo di centrale della retroguardia a tre del tecnico livornese. Ecco le ultime news che lo riguardano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan una gradita novit224 che riguarda gabbia potrebbe verificarsi a breve giro di posta

© Pianetamilan.it - Milan, una gradita novità che riguarda Gabbia potrebbe verificarsi a breve giro di posta

In questa notizia si parla di: milan - gradita

Cerca Video su questo argomento: Milan Gradita Novit224 Riguarda