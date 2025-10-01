Milan una gradita novità che riguarda Gabbia potrebbe verificarsi a breve giro di posta
Matteo Gabbia, classe 1999, difensore del Milan, ha disputato un ottimo avvio di stagione con i rossoneri di Massimiliano Allegri nel ruolo di centrale della retroguardia a tre del tecnico livornese. Ecco le ultime news che lo riguardano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
