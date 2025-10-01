Milan sogna Lewandowski | primi contatti per l’attaccante polacco

Un nome di peso internazionale potrebbe presto tornare ad accendere il mercato rossonero: Robert Lewandowski. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, l’agente del fuoriclasse polacco, Pini Zahavi, avrebbe avuto i primi colloqui con il direttore sportivo del Milan Igli Tare per valutare un possibile trasferimento a Milano nella prossima estate. L’idea di un colpo a parametro zero. Il contratto di Lewandowski con il Barcellona scade il 30 giugno 2026, e i rossoneri stanno monitorando la situazione con attenzione. L’obiettivo della dirigenza sarebbe quello di riportare la maglia numero 9 sulle spalle di un grande campione, replicando l’operazione “alla Modric”, con un innesto di esperienza e qualità a parametro zero per alzare il livello della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milan sogna Lewandowski: primi contatti per l’attaccante polacco

In questa notizia si parla di: milan - sogna

Calciomercato Milan, Allegri sogna un attaccante di livello: tutti i nomi

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan sogna il bis!

Da bambino a San Siro per tifare, oggi sogna il Milan di Allegri: chi è Ardon Jashari

#Allegri e #Rabiot tornano a Torino! Con #Modric al comando e un super Pulisic, il Milan sogna la fuga #JuveMilan #SerieA ? - X Vai su X

#Allegri e #Rabiot tornano a Torino! Con #Modric al comando e un super Pulisic, il Milan sogna la fuga #JuveMilan #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Milan, idea Lewandowski? I rossoneri sognano il colpo in attacco (e un ‘Modric-bis’) - Per la prossima estate, il colpo in attacco può essere più di un’idea per i rossoneri. Secondo msn.com

Clamoroso dalla Spagna: Tare ha contattato Lewandowski e sogna - Dopo Modric il ds dei rossoneri prova un altro colpo grosso, il polacco e in scadenza col Barcellona il 30 giugno 2026 e quasi certamente non rinnovera ... Riporta sportmediaset.mediaset.it