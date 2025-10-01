Milan Scaroni | San Donato? Spesi 40 milioni manteniamo questa idea per l’area

Il Milan costruirà il suo nuovo stadio, condiviso con l'Inter, a San Siro. Ma per Paolo Scaroni, Presidente rossonero, il progetto che era in piedi nel Comune di San Donato Milanese (MI) non sarà abbandonato. Verrà soltanto modificato. Le sue. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “San Donato? Spesi 40 milioni, manteniamo questa idea per l’area”

LE PAROLE DI SCARONI Il presidente del Milan, ha commentato l'approvazione della delibera della vendita dello stadio San Siro #Milano #30settembre2025

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato così l'ok del Consiglio Comunale alla vendita di San Siro "Milano avrà lo Stadio più bello d'Europa, forse anche del Mondo...", queste le sue parole rilasciate ai cronisti presenti, tra cui Sky Sport e SportMe

E San Donato? Scaroni: "Spesi 40 milioni, manteniamo l'idea di portare attività sportive" - Con la delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di aprire alla vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, si chiude un periodo lunghissimo per la città di Milano e se ne apre ...

Milan, Scaroni parla chiaro: "San Siro? Non è tempo di 'palle al piede'. Cessione del club lontanissima" - Su rinnovamento e parziale demolizione sono emerse posizioni legittime ma ideologiche, che andavano superate.