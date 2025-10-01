Milan Scaroni | San Donato? Spesi 40 milioni manteniamo questa idea per l’area

Il Milan costruirà il suo nuovo stadio, condiviso con l'Inter, a San Siro. Ma per Paolo Scaroni, Presidente rossonero, il progetto che era in piedi nel Comune di San Donato Milanese (MI) non sarà abbandonato. Verrà soltanto modificato.

milan scaroni san donato spesi 40 milioni manteniamo questa idea per l8217area

milan scaroni san donatoE San Donato? Scaroni: "Spesi 40 milioni, manteniamo l'idea di portare attività sportive" - Con la delibera del Consiglio Comunale che ha deciso di aprire alla vendita dell'area di San Siro a Milan e Inter, si chiude un periodo lunghissimo per la città di Milano e se ne apre ... Si legge su milannews.it

milan scaroni san donatoMilan, Scaroni parla chiaro: "San Siro? Non è tempo di 'palle al piede'. Cessione del club lontanissima" - Su rinnovamento e parziale demolizione sono emerse posizioni legittime ma ideologiche, che andavano superate. Scrive msn.com

