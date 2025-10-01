Milan Scaroni | Nuovo stadio io c’ero con Yonghong Li e Elliott Ora con RedBird …

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha ricordato in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' l'iter che sta portando i rossoneri (e l'Inter) verso il nuovo stadio condiviso a San Siro. Un progetto nato già svariati anni fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan scaroni nuovo stadioSan Siro, Scaroni: "Non è un'operazione per vendere il Milan. Faremo lo stadio più bello d'Europa" - Da Yonghong Li a Elliott e Cardinale, da otto anni al centro del campo rossonero e da sei anni l'attuale p ... Come scrive msn.com

milan scaroni nuovo stadioScaroni sul nuovo stadio: "Questi i prossimi step" - La soddisfazione del presidente del Milan Scaroni per la delibera di vendita a Inter e Milan di San Siro: "E’ stato un percorso lungo che finalmente è arrivato al successo grazie al sindaco, all’ammin ... Scrive sport.sky.it

