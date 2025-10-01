Milan Scaroni | Nuovo stadio io c’ero con Yonghong Li e Elliott Ora con RedBird …

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha ricordato in un'intervista in esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' l'iter che sta portando i rossoneri (e l'Inter) verso il nuovo stadio condiviso a San Siro. Un progetto nato già svariati anni fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Scaroni: “Nuovo stadio, io c’ero con Yonghong Li e Elliott. Ora, con RedBird …”

In questa notizia si parla di: milan - scaroni

Milan, Paolo Scaroni parla? Crac: che frittata su Jashari

Jashari al Milan, Scaroni spiazza tutti: “Non vogliamo farlo”

Milan, Scaroni e il dialogo rubato: “Jashari? Non vogliamo offrire troppo” | VIDEO

LE PAROLE DI SCARONI Il presidente del Milan, ha commentato l'approvazione della delibera della vendita dello stadio San Siro #Milano #30settembre2025 - X Vai su X

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato così l'ok del Consiglio Comunale alla vendita di San Siro "Milano avrà lo Stadio più bello d'Europa, forse anche del Mondo...", queste le sue parole rilasciate ai cronisti presenti, tra cui Sky Sport e SportMe - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, Scaroni: "Non è un'operazione per vendere il Milan. Faremo lo stadio più bello d'Europa" - Da Yonghong Li a Elliott e Cardinale, da otto anni al centro del campo rossonero e da sei anni l'attuale p ... Come scrive msn.com

Scaroni sul nuovo stadio: "Questi i prossimi step" - La soddisfazione del presidente del Milan Scaroni per la delibera di vendita a Inter e Milan di San Siro: "E’ stato un percorso lungo che finalmente è arrivato al successo grazie al sindaco, all’ammin ... Scrive sport.sky.it