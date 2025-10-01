Milan Scaroni | Non c’è alcuna vendita in programma a breve o medio termine

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Scaroni, Presidente del Milan, in un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera', respinge al mittente i 'rumors' di una possibile vendita del club rossonero con l'avvio del progetto del nuovo stadio condiviso con l'Inter a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Scaroni: "Obiettivo, dotare Milano di uno stadio moderno ed efficiente. Ecco cosa ho sempre detto a Cardinale" - Sin dai tempi della proprietà di Yonghong Li, c'è stata una figura all'interno dell'organigramma del Milan che ha cercato di occuparsi in maniera ...

Paolo Scaroni, presidente del Milan: «San Siro rischiava di diventare una palla al piede. Non vogliamo speculare, per ora escludiamo la vendita della società» - Il numero uno rossonero dopo la vendita dello stadio: «Sul Meazza posizioni legittime ma ideologiche, andavano superate.

