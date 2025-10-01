Milan Scaroni | Non c’è alcuna vendita in programma a breve o medio termine
Paolo Scaroni, Presidente del Milan, in un'intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera', respinge al mittente i 'rumors' di una possibile vendita del club rossonero con l'avvio del progetto del nuovo stadio condiviso con l'Inter a San Siro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - scaroni
LE PAROLE DI SCARONI Il presidente del Milan, ha commentato l'approvazione della delibera della vendita dello stadio San Siro #Milano #30settembre2025
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato così l'ok del Consiglio Comunale alla vendita di San Siro "Milano avrà lo Stadio più bello d'Europa, forse anche del Mondo...", queste le sue parole rilasciate ai cronisti presenti
Scaroni: "Obiettivo, dotare Milano di uno stadio moderno ed efficiente. Ecco cosa ho sempre detto a Cardinale" - Sin dai tempi della proprietà di Yonghong Li, c'è stata una figura all'interno dell'organigramma del Milan che ha cercato di occuparsi in maniera ... Si legge su milannews.it
Paolo Scaroni, presidente del Milan: «San Siro rischiava di diventare una palla al piede. Non vogliamo speculare, per ora escludiamo la vendita della società» - Il numero uno rossonero dopo la vendita dello stadio: «Sul Meazza posizioni legittime ma ideologiche, andavano superate. Scrive msn.com