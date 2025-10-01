Milan ricordi Hauge? Super doppietta al Tottenham in Champions!

Jens Petter Hauge ha trascinato il Bodo Glimt nella prima, storica gara casalinga del club norvegese in Champions League. I padroni di casa hanno rimediato un pareggio (2-2) contro il Tottenham: guarda gli highlights della partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, ricordi Hauge? Super doppietta al Tottenham in Champions!

Hauge ricorda l'anno al Milan: "Il mio primo gol in Serie A fu un'esperienza incredibile" - L'ex milanista Jens Petter Hauge ha rilasciato un'intervista a Livescore e ha colto l'occasione anche di ricordare il suo periodo in rossonero. Segnala tuttomercatoweb.com

Hauge: "L'obiettivo Champions e il sogno Mondiale. Mi manca il Milan e... l'espresso" - Dopo aver girato l'Europa, l'ex rossonero è tornato a casa, al Bodø/Glimt, dove è il leader tecnico di una squadra che punta a giocare la sua prima Champions. Secondo sport.sky.it