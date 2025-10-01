Milan Modric visto da chi lo conosce bene | Uno dei 10 calciatori più forti della storia
Tomislav Ivkovic, che conosce Luka Modric del Milan da moltissimi anni, sin dai primi passi mossi nella Nazionale croata da giovane, ha parlato così - ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb' - del nuovo centrocampista rossonero. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: milan - modric
Prende più di Modric, ma non è neanche convocato: il Milan scarica la sua ex stella
Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba
Raffaele Auriemma punta su Luka #Modric, centrocampista 40enne del Milan. Il parere del giornalista napoletano è di quelli forti. - facebook.com Vai su Facebook
Fabio #Capello a GdS: “#Milan da Scudetto: #Modric domina in SerieA come se non avesse 40 anni. Nel #Napoli invece #DeBruyne fatica: passeggia per il campo e non ha una posizione. #Hojlund non è #Lukaku: non può garantire il gioco di sponda che è st - X Vai su X
Milan, Modric visto da chi lo conosce bene: “Uno dei 10 calciatori più forti della storia” - Tomislav Ivkovic, che conosce Luka Modric del Milan da moltissimi anni, sin dai primi passi mossi nella Nazionale croata da giovane, ha parlato così - Come scrive msn.com
Milan, il dato di Modric che sorprende tutti e infiamma San Siro - A San Siro brilla una nuova stella di esperienza: il Milan si gode il genio intramontabile di Luka Modric. notiziemilan.it scrive