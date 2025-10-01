Milan Leao in diretta social con la maglia di Ronaldinho | la reazione è virale

Rafael Leao, attaccante del Milan, in diretta su 'Twitch' ha indossato la maglia rossonera numero 80 di Ronaldinho, imitandolo così. Il video. Su 'Twitch' è sempre Rafael Leao show. L'attaccante del Milan, ormai famoso anche per le sue divertenti live, indossa la maglia rossonera di Ronaldinho e mostra ai fan la sua esultanza. I follower si scatenano nei commenti: guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Leao in diretta social con la maglia di Ronaldinho: la reazione è virale

In questa notizia si parla di: milan - leao

Per Leao è la fine: il Milan non ha scuse

Milan, Landucci: "Non volevamo rischiare Leao. Gimenez importante per noi"

Milan, Allegri: “Leao? Speriamo di averlo con il Napoli”. E su Maignan…

Milan, Leao in diretta su Twitch: “Con il Napoli è stata difficile, soprattutto dal punto di vista del fiato” ? - X Vai su X

Ecco il #Milan di #Allegri, #Pulisic decisivo, il retroscena di Pellegatti. E #Leao? - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Leao ed il 7 contro 1: "Non me ne sono reso conto, avevo visto solo Gutierrez" - Rafael Leao è tornato a parlare in diretta su Twitch, dialogando con i suoi follower dopo il rientro dall’infortunio e commentando anche uno degli episodi più discussi ... Secondo tuttonapoli.net

Milan, sfottò social al Napoli! Leao fa la conta degli azzurri che erano su di lui - di ben sette calciatori del Napoli che, all’83° minuto del match contro il Milan, rincorrono Rafael Leao in una ... Si legge su tuttonapoli.net