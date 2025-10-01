Milan infinito Modric | a 40 anni offre qualità e corsa Poi una curiosità tutta social

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luka Modric, fuoriclasse classe 1985 del Milan, non sembra risentire degli effetti dell'età: è già un giocatore dominante nella squadra di Massimiliano Allegri (parlano i numeri) e nel campionato italiano. Ma forse non sapevate che. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan infinito modric a 40 anni offre qualit224 e corsa poi una curiosit224 tutta social

© Pianetamilan.it - Milan, infinito Modric: a 40 anni offre qualità e corsa. Poi una curiosità tutta social

In questa notizia si parla di: milan - infinito

Da quando un italiano non vinceva al Tour de France? Milan spezza un digiuno infinito

Infinito Modric, 40 anni da Maestro: ora altri successi con il Milan

Infinito Modric, suo il gol con cui il Milan stende il Bologna 1-0

milan infinito modric 40Il Milan è già ai piedi di Luka, la Gazzetta: "Infinito Modric" - Che Luka Modric fosse un fuoriclasse e abbia scritto la storia del calcio con la sua straordinaria carriera, non c'era alcun dubbio. Da milannews.it

milan infinito modric 40Infinito Modric, già anima del Milan. Chi ha vinto lo Scudetto da protagonista a 40 anni? - La Milano rossonera ma più in generale gli osservatori della Serie A sono ai piedi di Luka Modric, quarantenne con l'animo e la voglia del. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Infinito Modric 40