Milan idea Lewandowski? I rossoneri sognano il colpo in attacco e un ‘Modric-bis’
(Adnkronos) – Robert Lewandowsi al Milan? Per la prossima estate, il colpo in attacco può essere più di un'idea per i rossoneri. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, ci sarebbero stati i primi contatti tra Pini Zahavi, agente dell'attaccante polacco, e Igli Tare, ds del Diavolo, per discutere le possibilità di un trasferimento in Italia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: milan - idea
DIYthinker Pisa Milan Cathedral Italia Graffiti – Set di cuscini con coperchi, idea regalo – idea regalo milan
Milan, idea Hojlund per l’attacco: sondaggio con il Manchester United
Xhaka Inter, l’idea si raffredda! Il Milan complica i piani dei nerazzurri, secondo Galeone è una richiesta di Allegri!
@MatteMoretto sul futuro di Alexis #Saelemaekers: l'idea del #Milan sul rinnovo - X Vai su X
Calciomercato Milan Idea Lewandowski a zero! - facebook.com Vai su Facebook
Milan, dalla Spagna: rossoneri su Lewandowski a parametro zero? - In attesa di sfidare la Juventus allo Stadium domenica sera in un match che potrebbe dire già qualcosa sulle ambizioni scudetto delle 2 squadre, il Milan sarebbe attivo sul fronte ... Segnala tuttojuve.com
Milan, idea Lewandowski? I rossoneri sognano il colpo in attacco (e un 'Modric-bis') - Per la prossima estate, il colpo in attacco può essere più di un'idea per i rossoneri. Da msn.com