Milan è caccia al difensore centrale | tre piste calde in Italia una è quasi incredibile

Pianetamilan.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha intenzione di prendere un nuovo difensore centrale nel calciomercato invernale: Giorgio Furlani e Igli Tare, CEO e DS del club rossonero, potrebbero fare un gradito regalo all'allenatore Massimiliano Allegri. Ecco perché. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan 232 caccia al difensore centrale tre piste calde in italia una 232 quasi incredibile

© Pianetamilan.it - Milan, è caccia al difensore centrale: tre piste calde in Italia, una è quasi incredibile

In questa notizia si parla di: milan - caccia

Milan, caccia al bomber: tutte le trattative. E spunta anche l'ex romanista Schick

Milan, caccia all’attaccante: nuova pista per il vice Gimenez

Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Jashari e la caccia al numero 9”

Milan, continua la caccia al difensore: Akanji non ha aperto al trasferimento. Il punto sulla difesa - Il Milan continua a lavorare per mettere a disposizione di Max Allegri un altro difensore in queste ultime ore di calciomercato estivo. Come scrive gianlucadimarzio.com

Milan, caccia al difensore centrale: ore calde per Akanji, spunta l'alternativa Foyth - "Dopo il cambio di modulo, sicuramente prenderemo un difensore centrale. Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan 232 Caccia Difensore