Milan come Allegri sostituirà Estupinan contro la Juve E se Tomori dà forfait…

Milan, come Allegri sostituirà Estupinan contro la Juve. E se Tomori dà forfait. Le ultime in casa rossonera verso il big match dello Stadium Un Milan in emergenza si prepara alla supersfida di domenica sera contro la Juventus. Massimiliano Allegri deve fare i conti con due pesanti incognite che lo costringeranno a ridisegnare la squadra, in particolare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, come Allegri sostituirà Estupinan contro la Juve. E se Tomori dà forfait…

In questa notizia si parla di: milan - allegri

Estupinan assente contro la Juve: a oggi due le soluzioni possibili - Ieri il Giudice Sportivo, senza sorprese e come da prassi, ha ufficializzato la giornata di squalifica per il laterale ... milannews.it scrive

Milan, arriva la decisione su Estupinan: ecco quante partite salterà - Il difensore ex Brighton è stato espulso nel corso dell'ultima partita contro il Napoli e oggi è arrivato il verdetto del giudice sportivo ... Scrive spaziomilan.it