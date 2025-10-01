Milan che succede ora a San Donato? Dal nuovo Vismara all' intrattenimento | tutte le ipotesi
La vendita di San Siro ai due club fa cadere quella che per il club rossonero era l'alternativa sul nuovo stadio. Il Diavolo però resta proprietario dell'area San Francesco, con l'intenzione di valorizzarla (ma attenzione al verdetto del Tar.). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Thiaw dice no alla maxi offerta del Como. E ora che succede con il Milan?
Milan, Thiaw dice no al Como: e ora che succede?
Avanza Pubill, ma l'emergenza esterni persiste: Milan, cosa succede sulle fasce
San Donato, il sindaco Squeri: "Un centro per la giovanili del Milan nell'area San Francesco? Idea di grande interesse" - Con l'ormai imminente acquisto di San Siro e delle aree limitrofe da parte del Milan (insieme all'Inter), sembra ormai destinato a tramontare definitivamente il progetto del club rossonero ... Scrive milannews.it
Milan, nuovo stadio a San Siro. Il sindaco di San Donato: "Idea centro per la giovanili rossonere nell'area San Francesco" - Il Milan non costruirà il nuovo impianto a San Donato, lo ha confermato anche Francesco Squeri, il sindaco del comune a sud di Milano, a I ... Lo riporta calciomercato.com