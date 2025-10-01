Milan caccia al post Maignan | l’erede può arrivare dalla Germania
Rossoneri alle prese con il nodo portiere: il rinnovo del transalpino non arriva e il successore potrebbe arrivare dalla Bundesliga Tornato in campo dopo l’infortunio, Mike Maignan resta un nome discusso in casa Milan per quanto riguarda la situazione contrattuale. Il portiere transalpino ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, ma ancora non ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo. Milan alle prese con il nodo Maignan, si cerca un erede (LaPresse) – calciomercato.it La dirigenza, spinta anche da Massimiliano Allegri, ha convinto Maignan a restare per la stagione e ha respinto la corte del Chelsea, che ha bussato più volte in estate per l’estremo difensore transalpino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: milan - caccia
Milan, caccia al bomber: tutte le trattative. E spunta anche l'ex romanista Schick
Milan, caccia all’attaccante: nuova pista per il vice Gimenez
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, Jashari e la caccia al numero 9”
Una cosa è certa: al #Milan la caccia al BOMBER non è finita! Furlani & Tare hanno ancora un obiettivo ben chiaro… e non intendono mollare la presa. Scopri TUTTI i dettagli qui #Calciomercato #SerieA #Milan - X Vai su X
? La caccia al tesoro più golosa di Milano sta per iniziare! Ritrovo: Gelateria Wally, Porta Venezia Partenza alle 17:00 | Durata max 2h Per partecipare passa da Wally, registrati lasciando il tuo numero e ricevi subito tutti gli indizi. In palio 150 gettoni - facebook.com Vai su Facebook
Milan, caccia al post Maignan: l’erede può arrivare dalla Germania - Portiere classe 2003, origini nigeriane ma nazionale giovanile tedesco, Atubolu è ormai un punto fermo del Friburgo e non è un nuovo nome nei radar dei club italiani. Segnala calciomercato.it
Calciomercato Milan, in 3 per il post-Maignan: chi è in pole - Mike Maignan si sta rendendo un protagonista assoluto nel nell’inizio di stagione del Milan ma i rossoneri potrebbero ben presto salutarlo. Scrive notiziemilan.it