Milan caccia al post Maignan | l’erede può arrivare dalla Germania

Rossoneri alle prese con il nodo portiere: il rinnovo del transalpino non arriva e il successore potrebbe arrivare dalla Bundesliga Tornato in campo dopo l’infortunio, Mike Maignan resta un nome discusso in casa Milan per quanto riguarda la situazione contrattuale. Il portiere transalpino ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, ma ancora non ci sono novità per quanto riguarda il rinnovo. Milan alle prese con il nodo Maignan, si cerca un erede (LaPresse) – calciomercato.it La dirigenza, spinta anche da Massimiliano Allegri, ha convinto Maignan a restare per la stagione e ha respinto la corte del Chelsea, che ha bussato più volte in estate per l’estremo difensore transalpino. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Portiere classe 2003, origini nigeriane ma nazionale giovanile tedesco, Atubolu è ormai un punto fermo del Friburgo e non è un nuovo nome nei radar dei club italiani.

