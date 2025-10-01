Migranti senza cibo né servizi | sequestrati 720 mila euro alla cooperativa Desy
Salerno, 1 ottobre 2025 – All’alba, a Mercato San Severino, Roccapiemonte e Castel San Giorgio, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con il supporto del Comando provinciale di Salerno, hanno eseguito cinque misure cautelari personali e un sequestro preventivo di beni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: migranti - cibo
Migranti, morte cerebrale per la bimba di sei anni sbarcata a Lampedusa dopo giorni senza cibo e acqua
Migranti, morta la bimba di 6 anni sbarcata a Lampedusa dopo cinque giorni senza cibo né acqua
Trieste, l’assistenza ai migranti la fanno i cittadini: “Diamo cure sanitarie, cibo e vestiti. È la nostra democrazia dal basso”
*Un resoconto dalla piazza di Trieste* Sabato 27 settembre una delegazione del Gruppo Diritti Umani dell’Arci Dallò è partita alla volta di Trieste per distribuire cibo e coperte ai migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Sì, perché Piazza della Libertà, di fronte - facebook.com Vai su Facebook
Libia, oltre 900 migranti ammassati senza acqua né cibo nel centro di detenzione: "Aiutateci" - X Vai su X
A Bari nave Humanity One, 'migranti 48 ore senza cibo e acqua' - E' attraccata stamattina nel porto di Bari la nave Humanity One con 45 migranti, a bordo. Secondo ansa.it
Migranti, arrivi senza sosta a Lampedusa: caos all'hotspot durante la distribuzione del cibo - Nell'esatto momento in cui la Croce Rossa ha aperto le linee per la distribuzione del cibo, ... Segnala repubblica.it