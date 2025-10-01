Migranti senza cibo né servizi | sequestrati 720 mila euro alla cooperativa Desy

Salerno, 1 ottobre 2025 – All’alba, a Mercato San Severino, Roccapiemonte e Castel San Giorgio, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, con il supporto del Comando provinciale di Salerno, hanno eseguito cinque misure cautelari personali e un sequestro preventivo di beni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it